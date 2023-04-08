تشيلسي يبدأ مشواره مع لامبارد بالخسارة من وولفرهامبتون

استهل نادي تشيلسي، مشواره مع مدربه المؤقت فرانك لامبارد، بالخسارة أمام وولفرهامبتون بهدف دون رد 1-0 اليوم السبت، في إطار الجولة 30 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف اللقاء الوحيد حمل توقيع اللاعب ماتيوس نونيز في الدقيقة 31.

وفشل لاعبو تشيلسي على مدار 90 دقيقة من هز شباك الخصم.

وارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 31 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتجمد رصيد نادي تشيلسي عند 39 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب البريميرليج.

وكان فرانك لامبارد المدرب المؤقت لتشيلسي، قد دفع بتشكيلة أساسية لمواجهة وولفرهامبتون، نشرها حساب نادي تشيلسي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على النحو التالي:

الحاري كيبا، ريس جيمس، فوفانا، كاليدو كوليبالي، ماتيو كوفاسيتش، كوكوريلا، جواو فيليكس، إنزو فيرنانديز، رحيم سترلينج، كاي هافيرتز، جالاجار