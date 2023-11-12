تشيلسي ومانشستر سيتي.. أهداف المباراة المجنونة في الدوري الإنجليزي (فيديو)

انتهت مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، والتي شهدها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

وقدم الفريقان مباراة مثيرة وحماسية، حيث استمتع متابعي الدوري الإنجليزي بهذه الموقعة، والتي شهدت تفوق السيتي على البلوز بنتيجة 4/3.

تفاصيل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي المثيرة

شهدت مواجهة تشيلسي ومانشستر سيتي إثارة كبيرة خلال شوطيها، حيث تقدم مانشستر سيتي في المباراة عن طريق مهاجمه النرويجي إرلينج هالاند في الدقيقة 25 من عمر الشوط الأول من ركلة جزاء، بينما تعادل تياجو سيلفا للبلوز بعد 4 دقائق وبالتحديد في الدقيقة 29.

ونجح بعدها زميله رحيم ستيرلينج في إضافة الهدف الثاني لتشيلسي في الدقيقة 37 من عمر الشوط الأول.

وأحرز مانويل أكانجي الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول، لينتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

فيما عاد هالاند ليسجل الهدف الثالث للسيتي في الدقيقة 47 من عمر الشوط الثاني.

بينما استطاع نيكولاس جاكسون مع إحراز هدف التعادل الثالث للبلوز في الدقيقة 67، وأضاف رودريغو هيرنانديز كاسكانتي هدف الفوز للسيتي في الدقيقة 86 من عمر المباراة، وتعادل كول بالمر للبلوز في الوقت الضائع من المباراة، لتنتهي المواجهة المثيرة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 4/4.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر سيتي صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد 28 نقطة، بينما يحل تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

أهداف مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي المجنونة