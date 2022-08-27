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تشيلسي ضد ليستر سيتي .. رحيم سترلينج يقود البلوز لتخطي عقبة ليستر سيتي

آياتي خيري

شهدت مواجهة نادي تشيلسي ضد ليستر سيتي، تفوق البلوز على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، على ملعب “ستامفورد بريدج”.

تشيلسي ضد ليستر سيتي

مباراة كبيرة من تشيلسي ضد ليستر سيتي

نجح نادي تشيلسي وليستر سيتي في إمتاع جمهور كرة القدم  بمباراة كبيرة في الشق الهجومي، خلال الـ 45 دقيقة الأولي للقاء.

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وحاز فريق تشيلسي على ركلة جزاء ضد ليستر سيتي، وبعد العودة إلي الVAR، قرر حكم الساحة إلغائها ليحرم البلوز من تسجيل هدف التقدم.

طرد لتشيلسي ضد ليستر سيتي من الدقيقة 30

وتعرض كونور كالاجير لاعب تشيلسي لبطاقة صفراء ثانية فى المباراة بالدقيقة 28، ليتم طرده ويكمل الفريق اللندني المباراة أمام ليستر سيتي بـ 10 لاعبين.

وإقتنص ليستر سيتي الهدف الأول ضد تشيلسي من رأسية قوية، لكن تم إلغائه بعد أن إحتسب الحكم خطأ لصالح السنغالي إدوارد ميندي حارس البلوز.

وزاد ضغط تشيلسي الهجومي على مرمي ليستر سيتي، من أجل تسجيل هدف التقدم للنادي اللندني.

سترلينج يحرز لتشيلسي ضد ليستر سيتي

وشهدت الدقيقة 47 من الشوط الثاني، إقتناص رحيم سترلينج الهدف الأول للبلوز داخل شباك ليستر سيتي.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الثاني لتشيلسي ضد ليستر سيتي، في الدقيقة 63 من عمر أحداث الشوط الثاني.

ليأتي نجم ليستر سيتي هارفي بارنيس ويقلل  الفارق أمام تشيلسي، إلي 1-2 في الدقيقة 66 من عمر أحداث اللقاء.

وبعد هذا الفوز، نجح تشيلسي في زيادة رصيده للنقطة 7 في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يتجمد رصيد ليستر سيتي عند نقطة في المركز الـ 19.

آياتي خيري

بكالريوس إعلام 2017، محرر وكاتب منذ 2015، عملت محررًا بعدد كبير من المواقع، كما عملت محاضراً للصحافة ودربت أكثر من 3000 طالب حتى الآن ولدي خبرة كبيرة في إستخدام الوردبريس والسايو


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