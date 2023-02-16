تشيلسي ضد ساوثهامبتون..البلوز يطمح في تحقيق الإنتصار وتحسين موقفه بترتيب البريميرليج 

يستضيف نادي تشيلسي في الجولة الرابعة والعشرين من منافسات البريميرليج نادي ساوثهامبتون على ستاد ستامفورد بريدج، ويسعى البلوز بقيادة المدير الفني “جراهام بوتر” في تحقيق نقاط المباراة الثلاثة من أجل تحسين موقفه الصعب هذا الموسم في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

متى تنطلق صافرة بداية مباراة البلوز ضد ساوثهامبتون؟

تقام المباراة يوم السبت القادم الموافق 18 فبراير 2023، وذلك في الأوقات التالية:

الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة.

السادسة مساءًا بتوقيت السعودية والدوحة.

السابعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

موقف تشيلسي المعقد في ترتيب الدوري الإنجليزي

لم يتمكن تشيلسي من تحقيق سوى 31 نقطة هذا الموسم بعدما خاض 22 مباراة، حيث قد تلقى الهزيمة في 7 مواجهات وتعادل في مثلهم، ولم يحقق الإنتصار إلا في 8 مباريات فقط، ليصبح موقفه صعب للغاية هذا الموسم في الوصول إلى أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ويعاني ساوثهامبتون هذا الموسم أيضًا بشكل كبير، حيث يتواجد في قاع الترتيب برصيد 15 نقطة فقط، وهو أكثر الفرق تعرضًا للهزيمة هذا الموسم حتى الآن بالبريميرليج بواقع 15 مباراة، وقد حقق الإنتصار في 4 مواجهات فقط، وتعادل في 3 مباريات.

هزيمة البلوز في دوري الأبطال أمام بروسيا دورتموند

تلقى نادي تشيلسي هزيمة يوم أمس الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 أمام نادي بوروسيا دورتموند بهدف نظيف، ضمن مواجهات ذهاب الدور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيغنال ايدونا بارك، ولكن يستطيع تشيلسي تدارك الهزيمة في لقاء العودة على ملعبه “ستامفورد بريدج”.