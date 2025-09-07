تشيلسى ينجو من عقوبة “فيفا” بطريقة مثيرة.. إعرف التفاصيل

دشن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم “يويفا”، بيانا رسميا أعلن خلاله عن نجاح تشيلسى فى موازنة إنفاقه على صفقات الميركاتو الصيفى المنتهى، ليتوافق مع شروط اتفاق التسوية الذى تم توقيعه بعد خرق القواعد المالية.

بيان يويفا

وأكد يويفا فى بيانه: “قائمة الفريق المقدمة استوفت معايير اتفاق التسوية، وقد تمت مراجعتها والموافقة عليها قبل نشرها عبر موقع الاتحاد الأوروبى”.

وتابع بيان “فيفا”: “وبفضل هذه الموازنة، تمكن تشيلسى من تسجيل صفقاته الجديدة: ليام ديلاپ، جواو بيدرو، أليخاندرو جارناتشو، جيمي جيتنز وجوريل هاتو، ضمن قائمة الفريق لمرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا”.

ومن المقرر أن يخوض نادي تشيلسي مباريات قوية في مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا، أمام كل من بايرن ميونخ، بنفيكا، أياكس، قره باغ، برشلونة، أتالانتا، بافوس ونابولي.

غرامة للبلوز

ومن المعروف أن نادي تشيلسي قد تعرض لغرامة قدرها 26.9 مليون جنيه إسترليني بما يعادل 31 مليون يورو في يوليو الماضي، بسبب مخالفات تتعلق بقواعد الأرباح الكروية ونسبة تكاليف التشكيل.

وبحسب ماجاء باتفاق التسوية، لم يكن يُسمح لتشيلسي بتسجيل لاعبين جدد في قائمته بدوري الأبطال، إلا إذا تمت موازنة رسوم انتقالاتهم عبر بيع لاعبين من قائمة دوري المؤتمر الأوروبي الموسم الماضي.

وخلال الصيف حقق تشيلسي رقمًا قياسيًا ببيع 23 لاعبًا مقابل 314 مليون جنيه إسترليني، فيما أنفق 296 مليون جنيه على صفقات جديدة، لينهي الميركاتو بفائض قدره 18 مليون جنيه.