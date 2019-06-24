 التخطي إلى المحتوى

تشكيل منتخب موريتانيا فى مواجهة مالي

كتب ندى الحسينيفي آخر تحديث
تشكيل منتخب موريتانيا فى مواجهة مالي

أعلن المدير الفنى لمنتخب موريتانيا ” كورينتين مارتينز ” عن تشكيلة منتخب موريتانيا في مواجهة منتخب مالي في الجولة الاولى من المجموعة الخامسة على ملعب السويس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 .

وجاءت تشكيل منتخب موريتانيا مكون من ..

حراسة المرمي … ” سليمان ديالو ” .

خط الدفاع …” عبدالله با ، باكاري ندايي ، على عبيد ، هارونا ديمبا ” .

خط الوسط …” ابراهيما كوليبالي ، يالي ديلاهي ، خاسا كامارا ” .

خط الهجوم …”  حسين العيد ، أداما با ، اسماعيل دياكيتي ” .

جدير بالذكر ان اولي مباريات المجموعة الخامسة بين تونس وانجولا قد انتهت منذ قليل بالتعادل الايجابي 1/1 بين المنتخبين وهناك فرصة لأحد المنتخبين ( مالي وموريتاينا ) من اجل اعتلاء صدارة المجموعة عن الطريق الفوز فى مباراة اليوم .

← إقرأ أيضاً:


قد يهمك:

عن الكاتب

ندى الحسيني

ندي الحسيني كاتبه في نجوم مصريه.. معده في اذاعه الشباب والرياضه.. اعشق الرياضه بكل فئاتها واحب القراءه والاحصائيات الرياضيه

التعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.