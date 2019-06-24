تشكيل منتخب موريتانيا فى مواجهة مالي

أعلن المدير الفنى لمنتخب موريتانيا ” كورينتين مارتينز ” عن تشكيلة منتخب موريتانيا في مواجهة منتخب مالي في الجولة الاولى من المجموعة الخامسة على ملعب السويس فى بطولة كأس الأمم الأفريقية مصر 2019 .

وجاءت تشكيل منتخب موريتانيا مكون من ..

حراسة المرمي … ” سليمان ديالو ” .

خط الدفاع …” عبدالله با ، باكاري ندايي ، على عبيد ، هارونا ديمبا ” .

خط الوسط …” ابراهيما كوليبالي ، يالي ديلاهي ، خاسا كامارا ” .

خط الهجوم …” حسين العيد ، أداما با ، اسماعيل دياكيتي ” .

جدير بالذكر ان اولي مباريات المجموعة الخامسة بين تونس وانجولا قد انتهت منذ قليل بالتعادل الايجابي 1/1 بين المنتخبين وهناك فرصة لأحد المنتخبين ( مالي وموريتاينا ) من اجل اعتلاء صدارة المجموعة عن الطريق الفوز فى مباراة اليوم .

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