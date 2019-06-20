تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو يوم الاربعاء 26-6-2019 المتوقعة في كأس الأمم الأفريقية

نتابع معاكم تشكيلة المنتخب المصري امام الكونغو حيث يسعى المدير الفني لمنتخب الفراعنة بالجولة الثانية أمام منتخب الكونغو بالخروج من هذه المباراة الثانية للمنتخب، بالفوز على نظيره في المباراة التي تعتبر هامة لدي الفراعنة، والتي ستقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، من خلال هذا المقال سوف نرصد لحضراتكم تشكيل منتخب مصر المتوقعة، أمام منتخب جمهورية الكونجو ، والتي سوف تنطلق في تمام الساعة 20:00 مساءً بتوقيت جر ينتش .

مباراة مصر أمام الكونغو الديمقراطية، سوف تبدء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة مساءً، ومن المحتمل مشاركة النجم المصري محمد صلاح في هذه المباراة الهامة والتي سوف يحضرها الملايين من محبي المنتخب الوطني، حيث سوف يستعين خافيير أجيري بصلاح من اجل الخروج من هذا اللقاء المرتقب، سوف نرفق لحضراتكم تشكيل مصر المتوقع أمام الكونغو بالأسفل .

تشكيل منتخب مصر أمام الكونغو

حراسة المرمي : محمد الشناوى .

خط الوسط : أحمد المحمدي – أحمد حجازي – محمود علاء – أيمن أشرف .

خط الدفاع : محمد النني – طارق حامد – عبد الله السعيد – محمود تريزيغيه.

خط الهجوم : محمد صلاح ومروان محسن.

هذه هي التشكيلة منتخب مصر أمام المنتخب الكونغو ، حيث من المتوقع بان يستقر المدرب خافيير أجيري المكسيكي، على هذا التشكيل لمواجهة المنتخب الكونغو ، حيث سوف يستعين الخواجة باللاعب محمد صلاح، من اجل الخروج من المباراة والحصول علي الثلاثة نقاط من اجل الحفاظ علي التقدم بالجدول الترتيب الفرق ، حيث تتمني ادراة موقعنا للمنتخب الوطني الفوز بهذا اللقاء الهام .

موعد مباراة مصر والكونغو والقنوات الناقلة

ياتيكم موعد مباراة مصر والكونغو ، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 11:00 مساءً، حيث نتمنى لكم مشاهدة ممتعة للقاء المرتقب بين المنتخبي الوطني والكونغو الديمقراطية علما بان اللقاء الرتقب سوف بذاع على قناة بي أن سبورت beIN SPORTS HD الاولي والثانية والفرنسية الاولي ، كما هناك العديد من القنوات الأخري مثل قناة time sport tv و قناة ارينا سبورت arena sport وغيرها من القنوات الرياضية المفتوحة المشفرة .

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