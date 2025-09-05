تشكيل منتخب مصر امام إثيوبيا، عاجل

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إثيوبيا فى اللقاء الذى سينطلق بعد قليل.

وضمن الجولة السابعة من دور المجموعات من تصفيات افريقيا يلتقى منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة، عند العاشرة مساءً.

وجاء تشكيل منتخب مصر الذى سيواجه إثيوبيا على النحو الاتى :

محمد الشناوي في حراسة المرمى

خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، و خالد صبحي، و محمد حمدي

خط الوسط مكون من، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه