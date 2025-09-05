أخبار الرياضة

تشكيل منتخب مصر امام إثيوبيا، عاجل

أحمد المدبولي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن عن التشكيل الرسمي لمواجهة منتخب إثيوبيا فى اللقاء الذى سينطلق بعد قليل.

 

وضمن الجولة السابعة من دور المجموعات من تصفيات افريقيا يلتقى منتخب مصر مع منتخب إثيوبيا على ملعب استاد القاهرة، عند العاشرة مساءً.

 

وجاء تشكيل منتخب مصر الذى سيواجه إثيوبيا على النحو الاتى :

محمد الشناوي في حراسة المرمى
 
خط الدفاع، محمد هاني، رامي ربيعة، و خالد صبحي، و محمد حمدي
 
خط الوسط مكون من، حمدي فتحي، أحمد سيد زيزو، محمود حسن تريزيجيه
 
خط الهجوم كل من، محمد صلاح، و عمر مرموش، ورأس حربة أسامة فيصل
عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.