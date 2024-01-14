تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة موزمبيق.. القنوات الناقلة ومعلق اللقاء

يلتقي اليوم منتخب مصر الأول لكرة القدم مع منتخب موزمبيق في بطولة الأمم الأفريقية.

اللقاء سيقام ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها دولة كوت ديفوار الآن، والتى انطلقت فعالياتها بالأمس.

تشكيل مصر المتوقع أمام موزمبيق

ومن المنتظر أن يخوض منتخب مصر لقاء اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني – أحمد حجازي – محمد عبد المنعم – محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية – محمد النني – أحمد سيد زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح – محمود حسن تريزيجيه – مصطفى محمد.

المباراة ستذاع على قناة بى إن سبورت ماكس 1، بتعليق المعلق علي محمد علي.

وستذاع أيضاً على القناة الجزائية الأرضية المفتوحة على القمر نايل سات بشفرة بيس ..