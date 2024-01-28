تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الكونغو في كأس أمم أفريقيا 2024 الدور ثمن النهائي

يبحث الجمهور المصري عن تشكيل منتخب مصر المتوقع لمباراة الكونغو الديمقراطية في إطار الدور ثمن النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 والتي تقام في دولة كوت ديفوار.

موعد مباراة مصر والكونغو

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر ضد منتخب الكونغو الديمقراطية في إطار دور ال 16 لبطولة كأس أمم أفريقيا يوم الأحد الموافق 28 يناير الجاري.

وستبدأ مباراة مصر والكونغو في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين.

تشكيل مصر المتوقع ضد الكونغو

من المتوقع أن يبدأ مدرب منتخب مصر “روي فيتوريا” مباراة الكونغو الديمقراطية بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أبو جبل.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، أحمد حجازي، محمد حمدي.

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، محمد النني.

لاعبي الهجوم: محمود تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد السيد زيزو.

ويغيب عن المباراة محمد الشناوي بعد أن تعرض للإصابة بخلع في الكتف، وأيضاً غياب محمد صلاح بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

وكان المنتخب المصري قد تأهل لهذا الدور بعد أن تواجد في المركز الثاني في دور المجموعات برصيد 3 نقاط من 3 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والكونغو

تعد شبكة قنوات بين سبورت القطرية الناقل الحصري والوحيد عربياً لبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 في كوت ديفوار، وسيتم بث مباراة مصر والكونغو الديمقراطية عبر قناة Bein sport Hd 1 بتعليق علي محمد علي.