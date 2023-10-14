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تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأردن الودية اليوم

يوسف خالد

أعلن روجيرو ميكالي، مدرب منتخب مصر الأولمبي، تشكيل الفراعنة لمواجهة منتخب الأردن، المقاولون العرب، في المباراة الودية التي يخوضها منتخبنا الوطني خلال معسكر أكتوبر.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأردن 

حراسة المرمى : حمزة علاء .

خط الدفاع : عمر فايد – حسام عبد المجيد – أحمد عيد – محمد حمدي .

خط الوسط : محمد شحاتة – محمود صابر – علي زعزع – محمود جهاد .

الهجوم : مصطفى سعد ميسي – أسامة فيصل.

تشكيل منتخب مصر الأولمبي لمواجهة الأردن

يلتقى منتخب مصر الأولمبى بقيادة مدربه البرازيلي روجيريو ميكالى، مع المنتخب الروسى للمحليين، فى التاسعة مساء اليوم الخميس، وديًا، على استاد المقاولون العرب، في اطار التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

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يوسف خالد

يوسف خالد صحفي رياضي أعمل بالعديد من المواقع أبرزها موقع نجوم مصرية

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