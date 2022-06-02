تشكيل منتخب البرتغال أمام اسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

ينتظر محبو كرة القدم في جميع أنحاء العالم مساء اليوم القمة الأوروبية المرتقبة التي ستجمع بين منتخبي شبه جزيرة أيبيريا البرتغال واسبانيا ضمن إطار مواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية 2022 – 2023 التي يشارك فيها 55 منتخباً من مختلف اتحادات كرة القدم على مستوى القارة الأوروبية، تجمع المجموعة الثانية لمنتخبات التصنيف الأول بين المنتخبين الاسباني والبرتغالي مساء اليوم على أرضية ملعب بينيتو فيامارين الكائن في مدينة اشبيلية الاسبانية والذي يعد المعقل الرسمي لفريق ريال بيتيس.

عندما نذكر البرتغال أو اسبانيا تتبادر الى أذهاننا ذكريات المباراة المثيرة التي جمعت بين المنتخبين الجارين ضمن إطار منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2018 في روسيا والتي انتهت بتعادل المنتخبين بثلاثة أهداف لمثلهم وكانت واحدة من أجمل وأكثر مباريات المونديال إثارة، تتبادر الى الأذهان ايضاً ذكريات مباراة المنتخبين في مونديال 2010 عندما هزمت اسبانيا جارتها وشهدت المباراة بصق رونالدو على أحد المصورين بسبب انفعاله جراء الخسارة، عموماً تعتبر مباريات اسبانيا والبرتغال كلاسيكو مميز على مستوى المنتخبات ويرتبط دائماً بالمتعة وبالإثارة للمشاهدين.

تاريخ المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية:

البرتغال:

بطولة دوري الأمم الأوروبية هي بطولة دولية قارية ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم كل سنة وتمتد غالباً لموسم واحد مثل منافسات الدوريات المحلية الاعتيادية، انطلقت البطولة للمرة الأولى في صيف 2019 وانتهت في عام 2020 وكان المنتخب البرتغالي هو أول المتوجين بها حيث فاز في المباراة النهائية على منتخب هولندا ليحقق رونالدو إنجازه الثاني مع منتخب بلاده بعد يورو 2016.

اسبانيا:

يتمثل انجاز المنتخب الاسباني في التأهل لنهائي النسخة السابقة من البطولة حيث وصل للمباراة النهائية وخسرها أمام فرنسا بهدفين مقابل هدف.

تشكيل منتخب البرتغال:

أعلن مدرب بطل دوري أمم أوروبا 2019 فرناندو سانتوس عن تشكيل الملاحين لمواجهة اسبانيا، تضمن تشكيل منتخب البرتغال مفاجأة غير سارة حيث سيكون كريستيانو رونالدو متواجداً على مقاعد البدلاء وسيكون جواو موتينيو هو قائد الكتيبة البرتغالية لهذا اللقاء، إليك تفاصيل التشكيل:

حراسة المرمى:

ديوغو كوستا حارس فريق بورتو.

خط الدفاع:

كليبر بيبي، جواو كانسيلو، دانيللو بيريرا، رافائيل جيريرو.

خط الوسط:

أوتافيو، جواو موتينيو، برونو فيرنانديز، برناردو سيلفا، أندريه سيلفا.

خط الهجوم:

رافائيل لياو.