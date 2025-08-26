تشكيل مباراة السودان ومدغشقر الرسمي في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا للمحليين 2025

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي السودان ومدغشقر عن تشكيل مباراة السودان ومدغشقر الرسمي في المواجهة المرتقبة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب بنجامين مكابا في مدينة دار السلام التنزانية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين «الشان» 2025، ويدخل صقور الجديان المباراة بطموح كبير من أجل تحقيق إنجاز تاريخي بالتأهل لأول مرة إلى نهائي البطولة، بينما يسعى منتخب مدغشقر إلى مواصلة مفاجآته وبلوغ المشهد الختامي لأول مرة أيضًا.

التشكيل الرسمي لمباراة السودان ضد مدغشقر

يأتي تشكيل مباراة السودان ومدغشقر الرسمي في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا للمحليين على النحو التالي:

منتخب السودان (خطة 4-3-3)

حراسة المرمى: محمد النور آدم سيد.

خط الدفاع: موسى علي حسين – ولي الدين خضر – الطيب أبكر – مارتن ينيير سميدو.

خط الوسط: محمد محمود – عبد الرؤوف يعقوب – أحمد طنبجة.

خط الهجوم: مروان فضل المولى – M. Tia Abu Daqn – بليمز أوار بونجدا.

منتخب مدغشقر (خطة 4-4-2):

حراسة المرمى: M. Ramandimbisoa Lalain’arinjaka.

خط الدفاع: رايفولينا رابيهاينتسو – دليتينيا أندريامامبيسا – H. T. B. Randrianirina – B. S. Rabearivelo.خط الوسط: R. Randriamanampisoa – N. L. Rafanomezantsoa – أنتي راكوتودرازا – M. N. G. Razafimahatana – أوديجدياليا بريك هاسيبرينا

خط الهجوم: فيوهيدينا علي رانيفاريفاري.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة على أرض ملعب بنجامين مكابا – دار السلام في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وسيتم إذاعتها عبر قناة beIN SPORTS 6 الناقل الحصري للبطولة.