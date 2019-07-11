تشكيل مباراة الجزائر وكوت ديفوار فى ربع نهائي أمم أفريقيا والموعد والقنوات الناقلة

تنطلق فى تمام الساعة السادسة من مساء اليوم الخميس 11 يوليو مباراة الجزائر وكوت ديفوار فى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2019 على استاد السويس، ومباراة اليوم عنوانها المتعة والإثارة حيث يمتلك كلا المنتخبين الدوافع لتحقيق الفوز باللقب وخاصة بعد خروج المنتخب الوطني المصري من البطولة فى الدور ثمن النهائي أمام منتخب جنوب أفريقيا بالهزيمة 1-صفر.

وقد أعلن جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب كوت ديفوار والمكون من:

فى حراسة المرمي: رايس مبولحي

فى خط الدفاع: رامي بن سبعيني، وجمال بن العمري، وعيسى ماندي، ويوسف عطال.

فى خط الوسط: عدلان قديورة، وإسماعيل بن ناصر، ويوسف بلايلي، وسفيان فيجولي، ورياض محرز.

خط الهجوم: بغداد بونجاح.

كما أعلن إبراهيما كمارا المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار “الأفيال” التشكيل الأساسي الذى سيخوض به مباراة اليوم أمام منتخب الجزائر “محاربي الصحراء” والمكون من :

فى حراسة المرمي: سلفين جبوهو.

فى خط الدفاع: مامادو باجايوكو، وإسماعيل تراوري، وويلفريد كانون، وونلو كوليبالي.

فى خط الوسط: ماكس جراديل، وإبراهيم سنجاري، وسيري دي، وفرانك كيسي.

فى خط الهجوم: ويلفريد زاها، وجوناثان كودجيا.

يسعى منتخب محاربي الصحراء لمواصلة العروض الجدية التى بدأها منذ المباراة الأولي فى البطولة ويسعى لتحقيق الفوز الخامس على التوالي وحجز مقعده فى الدور نصف النهائي ومواصلة المشوار نحو التتويج باللقب للمرة الثانية فى تاريخه، بينما يسعى منتخب الأفيال لاستعادة لقب البطولة الغائب عنه منذ عام 2015.

وتنقل مباراة الجزائر وكوت ديفوار فى نصف ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر قناة beIN SPORTS MAX HD1 ويعلق عليها المعلق الجزائري حفيظ دراجي، وتنقل مباراة الجزائر ضد كوت ديفوار أيضاً عبر البث الأرضى من خلال قناة تايم سبورت.