تشكيل مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري 2023 | القنوات الناقلة والمعلقين وآخر استعداد الفريقين

يلتقي فريقا الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري اليوم الجمعة الموافق 5 من شهر مايو لعام 2023، وهو لقاء انقاذ السوبر بعد اعتذار نادي الزمالك عن المشاركة في البطولة، وتأتي مشاركة بيراميدز بصفته ثاني ترتيب الدوري المصري الموسم الماضي وقد استجاب نادي بيراميدز لدعوة الاتحاد المصري لكرة القدم لخوض غمار هذه المباراة رغم عدم استعداده لهذه المباراة خصوصاً وأنه جاء من مغامرة افريقية باءت بالفشل من ادغال جنوب أفريقيا وخرج رسمياً من دور ربع النهائي، جدير بالذكر أن آخر لقاءات الفريقين كانت في نهائي كأس مصر منذ أسابيع قليلة وحقق الأهلي انتصاراً غالياً وحقق الكأس للمرة 38 في تاريخه بالفوز في الوقت الاضافي على نادي بيراميدز بنتيجة 2-1.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري موسم 2021-2022

تُقام مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي ضد بيراميدز اليوم الجمعة 5-5-2023، في أبوظبي على ملعب ( استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة ) والذي يتسع لأكثر من 40 ألف متفرج.

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز الساعة 8.30 بتوقيت الامارات

تُقام مباراة الأهلي وبيراميدز الساعة 7.30 بتوقيت مصر والسعودية

تشكيل النادي الأهلي ضد بيراميدز في السوبر المصري.

أعلن النادي الأهلي تشكيل فريق ضد بيراميدز في كأس السوبر المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي وضم التشكيل النهائي

حراسة المرمى : محمد الشناوي.

خط الدفاع : علي معلول – محمد عبدالمنعم – محمود متولي – محمد هاني.

خط الوسط : حمدي فتحي – القندوسي – مروان عطية.

خط الهجوم : أحمد عبدالقادر – محمد شريف – بيرسي تاو.

تشكيل النادي بيراميدز ضد الأهلي في السوبر المصري.

أعلن النادي بيراميز تشكيل فريق ضد الأهلي في كأس السوبر المصري عبر منصات التواصل الاجتماعي وضم التشكيل النهائي.

حراسة المرمى : أحمد الشناوي.

خط الدفاع : علي جبر – أحمد سامي – محمد حمدي – محمد الشيبي.

خط الوسط : أحمد توفيق – وليد الكرتي – مصطفى فتحي – رمضان صبحي – ابراهيم عادل.

خط الهجوم : فخري لاكاي.

استعدادات الأهلي و بيراميدز الأخيرة في السوبر المصري حساب الأهلي وبيراميدز عبر توتير نشر استعدادات الفريقين الأخيرة في المباراة المرتقبة بينهما في كأس السوبر المصري القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أون تايم سبورتس ( ON Time Sports 1 HD )

وأيضاً سيتم اذاعة مباراة الأهلي وبيراميدز على قناة أبو ظبي الرياضية ( AD Sports 1 HD ) تردد قناة on time Sports 1 الناقلة لمباراة الأهلي ضد بيراميدز القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 11861

الاستقطاب : رأسي

الجودة : HD

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6 تردد قناة بي أبوظبي الرياضية HD 1 الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11804

الاستقطاب: أفقي

الجودة : HD

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 3/4

معلق مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر المصري

يُعلق على مباراة السوبر بين الاهلي وبيراميدز المعلق عامر عبدالله و عصام عبده عبر شاشة قناة أبوظبي الرياضية.

بينما عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أتش دي تم اسناد مهمة التعليق لـ المعلق مدحت شلبي ومحمد البوشي