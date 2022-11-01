تشكيل ليفربول و نابولي وتردد القنوات الناقلة للمباراة في دوري ابطال اوروبا

تعد مباراة ليفربول ضد نابولي ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا للموسم الجاري 2023، واحدة من المباريات الهامة لمحبي ومشجعي كرة القدم الأوروبية بصفة عامة، وفريق ليفربول الأنجليزي بصفة خاصة والذي يلعب ضمن صفوفه نجم منتخب مصر وليفربول النجم محمد صلاح، حيث تعد تلك المباراة هامة جداً لفريق ليفربول من أجل استكمال مشواره في البطولة.

تشكيل ليفربول أمام نابولي:-

من المتوقع أن يخوض فريق ليفربول تلك المباراة الهامة والتي سيتوقف على نتيجتها ترتيب فرق المجموعة الأولي، حيث يتنافس كلاً من ليفربول ونابولي على المركز الأول، بعدما حسما الصعود إلى الأدوار التالية بالبطولة، ومن المتوقع أن يلعب فريق ليفربول تلك المباراة بالتشكيل التالي:-

أليسون بيكر في حراسة المرمى.

ألكسندر أرنولد، جو جوميز، فان دايك، أندي روبرتسون في خط الدفاع.

فابينيو، اندرسون، تياجو ألكانتارا في خط الوسط.

محمد صلاح، فيرمينو، داروين نونيز فى خط الهجوم.

تشكيل فريق نابولي في المباراة:-

ميريت في حراسة المرمى.

أوليفيرا، رحماني، كيم، دي لورينزو في خط الدفاع.

رامبو، إنجيسا، زيلينكسي، لوبوتكا في خط الوسط.

كفارا تسخيليا، أوسيمين، بولياتانو في خط الهجوم.

تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium الناقلة للمباراة:-

التردد الاستقطاب معدل الترميز معدل التصحيح 11013 أفقي 27500 2/3

موعد مباراة ليفربول ضد نابولي وتردد القنوات الناقلة في دوري ابطال اوروبا:-

يحل فريق نابولي ضيفاً ثقيلاً على فريق ليفربول وذلك على ملعب انفيلد، حيث يدخل فريق ليفربول تلك المباراة وهو صاحب الأرض والجمهور محتلاً المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولي برصيد 12 نقطة، بينما يدخل فريق نابولي تلك المباراة وهو متصدر ترتيب ذات المجموعة برصيد 15 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن فريق ليفربول.

وترجع أهمية مباراة اليوم بين فريق ليفربول ونابولي إلى أن النتيجة سوف تحسم ترتيب المجموعة الأولي بدوري أبطال أوروبا، ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.