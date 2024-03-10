تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة مانشستر سيتي اليوم في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي 2024-2023

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم مباراة القمة في الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع بين نادي ليفربول ونادي مانشستر سيتي مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة 28 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول ومانشستر سيتي اليوم على ملعب “أنفيلد” في تمام الساعة 5:45 بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 6:45 بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب يورجن كلوب مباراة مانشستر سيتي بالقوة الكاملة لفريق ليفربول، نظراً لأهمية المباراة في صراع البريميرليج هذا الموسم.

وستكون اختيارات يورجن كلوب كالآتي:

حراسة المرمى: كيلير.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون، فان دايك، ابراهيم كوناتي، جو جوميز.

خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي، واتارا إيندو، ماك اليستر.

لاعبي الهجوم: لويس دياز، داروين نونيز، محمد صلاح.

غيابات ليفربول:

وبسبب الإصابة فإن هؤلاء اللاعبين لن يتواجدون في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

الحارس اليسون بيكر.

تياجو ألكانتارا.

ألكساندر ارنولد.

جو ماتيب

دييجو جوتا.

جرافينبيرش.