تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم ضد وست هام في بطولة كأس الرابطة 2023 – 2024

يبحث الكثير من المشجعين عن تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة اليوم ضد وست هام يونايتد، نادي ليفربول يستضيف فريق وست هام اليوم في إطار الدور ربع النهائي لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

ستقام مباراة نادي ليفربول ضد نادي وست هام يونايتد اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، والساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

من المقرر أن تلعب المباراة على ملعب “أنفيلد” الخاص بنادي ليفربول.

تشكيل ليفربول لمباراة اليوم

من المتوقع أن يبدأ المدرب الألماني يورجن كلوب مباراة اليوم ضد وست هام بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: كالجير.

خط الدفاع: جو جوميز، فان دايك، جاريل، تسبيكاس.

خط الوسط: سوبوسلاي، هيرفي اليوت، وتارا إندو.

لاعبي الهجوم: محمد صلاح، غاكبو، لويس دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول

سيتم إذاعة مباراة فريق ليفربول اليوم ضد فريق وست هام يونايتد عبر قناة Bein sport 1، الناقل الحصري لبطولة كأس الرابطة الانجليزية.

تاريخ المواجهات بين ليفربول ووست هام

خلال آخر خمس مباريات بين ليفربول ووست هام يونايتد، نجح فريق ليفربول في الانتصار على وست هام أربع مباريات، بينما حقق وست هام الفوز على ليفربول في مباراة واحدة.

كانت أخر مباراة بين نادي ليفربول ونادي وست هام في الدوري الإنجليزي، وانتهت بفوز فريق ليفربول بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.