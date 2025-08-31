صلاح الزينة.. تشكيل ليفربول المتوقع ضد أرسنال في البريميرليج

أخبار الرياضة

أحمد مراد

يستعد المدير الفني الهولندي، لفريق ليفربول الإنجليزي، آرني سلوت، لخوض مباراة من العيار الثقيل، على ملعب آنفيلد، ضد فريق أرسنال، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى رفاق المصري محمد صلاح في تحقيق الفوز الثالث على التوالي لهم في البريميرليج من أجل تأكيد وجودهم في المراكز المتقدمة، وزحزحة الأرسنال عن المركز الثاني الذي يحتله بفارق الأهداف عن الريدز المتواجد بالمركز بالمركز الرابع برصيد 6 نقاط.

موعد لقاء ليفربول وأرسنال

يستضيف فريق ليفربول نظيره أرسنال على ملعب آنفيلد في مباراة ينتظرها عشاق الدوري الإنجليزي، فهي قمة من نوع خاص، وذلك في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

التشكيل المتوقع لفريق ليفربول

يتوقع المحللين الرياضيين أن يبدأ آرني سلوت، مدرب الريدز، المباراة بهجومه المعتاد، حيث محمد صلاح أساسيا، وهوجو إيكتيكي أمامه كمهاجم صريح، وإليك التشكيل المتوقع بالتفصيل.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: إبراهيما كوناتي، كونور برادلي، ميلوس كيركيز، فان دايك.

الوسط: جرافينبرخ، وسوبسلاي.

الوسط الهجومي: محمد صلاح، كودي جاكبو، فلوريان فيرتز.

الهجوم: إيكتيكي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام الريدز

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ويليام ساليبا، يوريان تيمبر، جابرييل، ريكاردو كالافيوري.

خط الوسط: مارتن زوبيميندي، نوانيري، ديكلان رايس.

الهجوم: إيبيريتشي إيزي، فيكتور جيوكيرس، نوني مادويكي.

هذا ومن المقرر أن تذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1، وهي الحاصلة على حق البث الحصري في شمال أفريقيا والشرق الأوسط لمباريات الدوري الإنجليزي.

 

