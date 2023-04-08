تشكيل فريق مانشستر يونايتد في مواجهة إيفرتون

أعلن المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج، التشكيلة الرسمية للفريق في المباراة المرتقبة أمام إيفرتون في إطار الجولة الثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث سيقود الهجوم الثلاثي المؤلف من ماركوس راشفورد وجادون سانشو وأنتوني،

سيشهد خط الوسط برونو فرنانديز وسكوت مكتوميناي ونيمانيا ماتيتش، وفي الدفاع، سيتواجد وان بيساكا وفيكتور ليندلوف وهاري ماجواير ولوك شاو، بينما يحرس ديفيد دي خيا مرمى الفريق.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة والثانية والنصف بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وستكون تشكيلة البدلاء للفريق تتألف من بوتلاند وفاران وأليكس تيليس وأوناي إيميري وفريد ودوني فان دي بيك وأنتوني إلونغا وأنطونيو فالنسيا ومارسيال.

يتعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة قوية قبل مواجهته مع إيفرتون، إذ يفتقر الفريق إلى خدمات خمسة لاعبين أساسيين، وهم كاسيميرو الذي توقف عن المشاركة بسبب الإيقاف، وتوم هيتون الذي تعرض لإصابة في الكاحل، ولوك شو الذي يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، وفان دي بيك الذي يعاني من إصابة في الركبة، وأليخاندرو جارناتشو الذي يعاني من إصابة في الكاحل.