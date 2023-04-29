تشكيل فريق الهلال لمواجهة أوراوا في مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا

قام مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الهلال السعودي، الأرجنتيني رامون دياز، بالإعلان عن تشكيلة فريقه المخصصة لمواجهة أوراوا ريدز الياباني في المباراة الأولى من نهائي دوري أبطال آسيا؛ حيث ستقام المباراة مساء اليوم السبت في ملعب استاد الملك فهد الدولي بالرياض، وسينطلق اللقاء بتوقيت الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الهلال لمواجهة أوراوا

أُعلن تشكيل الهلال الذي سيواجه به فريق أوراوا في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا والذي يتضمن:

عبدالله المعيوف في حراسة المرمى.

محمد البريك، علي البليهي، جانغ هيون، سعود عبدالحميد في خط الدفاع.

محمد إبراهيم كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري في خط الوسط.

ميشيل ديلجادو، موسى ماريجا، أوديون إيجالو في الهجوم.

أوراوا يخطط للتعادل مع الهلال في ذهاب النهائي الآسيوي

صرح يوتا، المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي أوراوا الياباني، أن فريقه يسعى للحصول على نتيجة تعادل على الأقل أمام الهلال السعودي في مباراتهما في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، وأوضح يوتا خلال حديثه لبرنامج “أكشن مع وليد” أنهم قدموا مستويات جيدة في الفترة الأخيرة ويرغبون في الاستمرار في تقديم أداء مميز، مع العناصر المتواجدة من الموسم الماضي، وتحقيق الهدف الأساسي للخروج بنتيجة التعادل على الأقل وتسجيل هدف واحد في مباراة الذهاب.