تشكيل ريال مدريد امام ريال أوفييدو، القناة الناقلة ومعلق اللقاء، عاجل

أحمد المدبولي

أعلن الجهاز الفنى لنادى ريال مدريد عن تشكيلة فريقه التي ستواجه ريال أوفييدو بعد قليل ضمن منافسات الدورى الاسبانى.

 

وضمن منافسات الأسبوع الثانى من عمر الليجا الاسبانية يلتقى الفريقان فى مباراة منتظرة لجمهور الملكي.

 

وجاء تشكيل ريال مدريد الذي سيواجه ريال أوفييدو على النحو الآتي : 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس – هويسين – أنطوان روديجير – داني كارفخال.

خط الوسط: تشاوميني – فالفيردي – أردا جولر.

خط الهجوم: رودريجو – كيليان مبابي – فرانكو ماستانتونو.

 

المباراة تقام فى العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة وتوقيت مكة، وتذاع على قناة بى إن سبورت 1، بتعليق المعلق حفيظ دراجي.

أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


