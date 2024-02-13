تشكيل ريال مدريد المتوقع في مباراة اليوم ضد لايبزيج في دوري أبطال أوروبا 2024-2023

ريال مدريد يحل اليوم ضيفاً ثقيلاً على نادي لايبزيج الألماني، في المباراة التي تجمع الفريقين في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد اليوم

ومن المقرر أن تقام مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج اليوم الثلاثاء الموافق 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر على ملعب “ريد بول أرينا” في ألمانيا.

وبتوقيت السعودية فإن مباراة ريال مدريد ستلعب اليوم في تمام الساعة الحادية عشر، وبتوقيت الإمارات فإن المباراة ستنطلق في تمام الساعة 12 منتصف الليل.

وبنسبة كبيرة فإن اختيارات المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي لتشكيل ريال مدريد اليوم ستكون كالتالي:

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو فيرنانديز، تشواميني، كارفخال.

خط الوسط: كامفينغا، كروس، فالفيردي.

لاعبي الهجوم: رودريجو، فينسيوس، إبراهيم دياز.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد

سيتم إذاعة مباراة نادي ريال مدريد ضد لايبزيج الألماني اليوم عبر قناة Bein sport Hd 1 بتعليق “حفيظ الدراجي”.