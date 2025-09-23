تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم امام ليفانتي

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، في اللقاء المرتقب مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل قوي يقوده النجم الفرنسي كيليان مبابي في خط الهجوم، مدعوم بعدد من العناصر المميزة سواء في الدفاع أو الوسط.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني.

خط الوسط المهاجم: إبراهيم دياز، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.