أخبار الرياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع اليوم امام ليفانتي

أحمد المدبولي

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ليفانتي، في اللقاء المرتقب مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

 

ومن المتوقع أن يخوض ريال مدريد المباراة بتشكيل قوي يقوده النجم الفرنسي كيليان مبابي في خط الهجوم، مدعوم بعدد من العناصر المميزة سواء في الدفاع أو الوسط.

وجاء التشكيل المتوقع لريال مدريد على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: داني كارفاخال، دين هويسن، إيدير ميليتاو، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: فيدي فالفيردي، أوريلين تشواميني.

خط الوسط المهاجم: إبراهيم دياز، أردا جولر، فينيسيوس جونيور.

خط الهجوم: كيليان مبابي.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


مزيد من المعلومات باستخدام الذكاء الاصطناعي:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.