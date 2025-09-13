تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ريال سوسيداد، موعد المباراة والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

يحل فريق ريال مدريد ضيف على ريال سوسيداد مساء اليوم السبت، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني موسم 2025-2026.

وتنطلق المباراة على ملعب ريالي أرينا في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، ومن المقرر أن تذاع عبر قناة beIN SPORTS 1 HD بصوت المعلق أحمد البلوشي.

ومن المنتظر أن يدخل ريال مدريد اللقاء بالتشكيل المتوقع الذي يضم:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، إيدير ميليتاو، هويسين، كاريراس.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، أردا غولر، أوريلين تشواميني.

خط الهجوم: رودريغو، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط بالعلامة الكاملة من 3 مباريات، متساويًا مع أتلتيك بلباو الوصيف.

في المقابل، يدخل ريال سوسيداد اللقاء وهو في المركز السادس عشر برصيد نقطتين فقط من 3 مباريات، بعد أن تعادل في مباراتين وخسر واحدة.