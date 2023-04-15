تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة ” قادش” اليوم .. تغييرات بالجملة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد اليوم من أجل مواجهة قادش ، تلك المباراة التي تأتي ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من عمر الدوري الاسباني ، حيث يحل الملكي ضيفا ثقيلا علي فريق قادش ، على أن تنطلق المواجهة في تمام الساعة التاسعة مساءا حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة ، الحادية عشر بتوقيت أبو ظبي،على ملعب رامون دي كارنازا ، بصافرة تحكيمية من جيسوس جيل مانزانو .

– تشكيل ريال مدريد الرسمي

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

في خط الدفاع، ناتشو، روديجر، ميليتاو، فاسكيز.

في خط الوسط: سيبايوس، تشواميني، فالفيردي.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، رودريجو.

في سياق متصل فإن النادي الملكي يدخل إلى اللقاء بنشوة انتصاره أمام الفريق الانجليزي تشيلسي ضمن مواجهات الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا والتي تمكن خلال لاعبي الفريق من تسجيل ثنائية نظيفة دعمت كثيرا من موقفه للصعود للدور الثاني وهو الأمر الذي ينوي الفريق استغلاله من خلال إراحة بعض العناصر اليوم لدى مواجهة قادش كي يكونوا في أفضل جاهزية فنية وبدنية للمواجهة الأهم وهو مباراة العودة أمام تشيلسي في الستامفورد بريدج ، لكن كارلو أنشلوتي عينه أيضا على النقاط الثلاث اليوم كي يطمئن إلى أن الفريق لن يواجه صعوبة في المرحلة الأخيرة من الدوري والحفاظ علي مركز مؤهل لدوري الأبطال