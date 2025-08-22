عاجل : تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام

أعلن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي للفريق استعداداً لمواجهة وست هام يونايتد.

هذه اللقاء الذى سيقام بعد قليل ضمن منافسات الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة بعد قليل على ملعب ستاد لندن الأولمبي وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة.

ومن المقرر أن تنقل قناة beIN Sports 1 HD اللقاء حصرياً بتعليق المعلق على محمد على.

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: جوستو – أدارابيويو – تشالوباه – كوكوريلا.

خط الوسط: كايسيدو – كول بالمر – إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: نيتو – ديلاب – بيدرو.