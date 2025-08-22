أخبار الرياضة

عاجل : تشكيل تشيلسي لمواجهة وست هام

أحمد المدبولي

أعلن المدرب الإيطالي إنزو ماريسكا المدير الفني لفريق تشيلسي التشكيل الرسمي للفريق استعداداً لمواجهة وست هام يونايتد.

 

هذه اللقاء الذى سيقام بعد قليل ضمن منافسات الاسبوع الثاني من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وتقام المباراة بعد قليل على ملعب ستاد لندن الأولمبي وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة.

 

ومن المقرر أن تنقل قناة beIN Sports 1 HD اللقاء حصرياً بتعليق المعلق على محمد على.

 

وجاء تشكيل تشيلسي لمباراة اليوم على النحو التالي:

حراسة المرمى: سانشيز.

 

خط الدفاع: جوستو – أدارابيويو – تشالوباه – كوكوريلا.

 

خط الوسط: كايسيدو – كول بالمر – إنزو فيرنانديز.

 

خط الهجوم: نيتو – ديلاب – بيدرو.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


لخص المحتوى:

إبحث في نجوم مصرية:

قد يهمك:
اترك رد


تليجرام فيسبوكالاتصال بنامن نحن الخصوصيةفريق العملحقوق الملكيةEN

جميع المحتويات المنشورة على موقع نجوم مصرية تمثل آراء المؤلفين فقط ولا تعكس بأي شكل من الأشكال آراء شركة نجوم مصرية® لإدارة المحتوى الإلكتروني، يجوز إعادة إنتاج هذه المواد أو نشرها أو توزيعها أو ترجمتها شرط الإشارة المرجعية، بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 الدولية. حقوق النشر © 2009-2025 لشركة نجوم مصرية®،جميع الحقوق محفوظة.