تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال بيتيس في الدوري الإسباني 2023-2024

يبحث جمهور الفريق الكتالوني عن تشكيل برشلونة المتوقع لمباراة ريال بيتيس، فريق برشلونة يحل ضيفاً ثقيلاً على نادي ريال بيتيس في مباراة تجمع الفريقين في إطار الجولة 21 من الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

ويطمح نادي برشلونة وجمهوره في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث وعدم إهدار المزيد من النقاط لكي يعود الفريق من جديد إلى المنافسة على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة

ستقام مباراة برشلونة وريال بيتيس يوم الأحد الموافق 21 يناير في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

وسيتم بث مباراة برشلونة وريال بيتيس عبر قناة Bein sport 1 بتعليق خالد الحدي، كما أن المباراة ستلعب علي ملعب نادي ريال بيتيس.

تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال بيتيس

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب تشافي هيرنانديز مباراة ريال بيتيس بالقوة الكاملة للفريق الكتالوني نظراً لأهمية المباراة في مسار الفريق.

وسيكون تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: إيناكي بينا.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، جولس كوندي، رونالد أراوخو، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، جوندوجان، بيدري.

لاعبي الهجوم: جواو فيليكس، ليفاندوفسكي، لامين يمال.

وكان برشلونة قد حقق الانتصار في المباراة الأخيرة في كأس ملك إسبانيا ضد فريق سالامانكا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، وتأهل إلى الدور ربع النهائي من البطولة لمواجهة فريق أتلتيك بيلباو يوم الأربعاء القادم.

ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني

وبعد مرور 20 جولة من منافسات بطولة الدوري الإسباني، نجح الفريق الكتالوني برشلونة في تحقيق 12 فوز وتعادل الفريق في 5 مباريات وتلقى برشلونة الهزيمة في مباراتين حتى الأن.

ويتواجد برشلونة في المركز الرابع في جدول ترتيب الليغا برصيد 41 نقطة، بينما فريق ريال بيتيس يتواجد في المركز التاسع برصيد 31 نقطة.