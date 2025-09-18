أخبار الرياضة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام نيوكاسل، موعد المباراة والقناة الناقلة ومعلق اللقاء

أحمد المدبولي

يلتقى اليوم نادى برشلونة الاسبانى مع فريق نيوكاسل الإنجليزى، فى مباراة من مباريات دورى أبطال أوروبا.

 

اللقاء سيكون ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث اللقاء سيقام على أرضية ملعب استاد سانت جيمس بارك.

 

ومن المتوقع أن يخوض برشلونة لقاء اليوم بتشكيل مكون من :

 

حراسة المرمى : خوان جارسيا.

 

خط الدفاع : جول كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، جيرارد مارتن.

 

خط الوسط : مارك كاسادو، بيدري، فيرمين لوبيز.

 

خط الهجوم : رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، فيران توريس.

 

اللقاء سيقام فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتذاع على قناة بى إن سبورت 1، بتعليق المعلق حفيظ دراجى.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


