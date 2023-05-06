تشكيل الهلال وأوراوا المتوقع في مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال آسيا اليوم

يواجه الهلال السعودي في مدينة سايتاما اليابانية غريمه أوراوا على ملعب “سايتاما 2002” في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، ويرغب الزعيم السعودي اليوم في حصد الكأس الخامس في تاريخه، ليستمر البطل الأكثر حصداً للقب الآسيوي، حيث توج الهلال باللقب في أعوام 1991 و 2000 و 2019 و و 2021، بينما يرغب فريق الماسات الحمر في الفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما فاز به في أعوام 2007 و 2017.

وفي لقاء مرتقب اليوم، يجد الهلال نفسه في حسبة معقدة للغاية، فهو يلعب ضد أوراوا في وطنه وبين جماهيره، خاصة وأن الأخير انتزع التعادل الإيجابي في الرياض من أرض الزعيم وبين جمهوره، وانتهت مباراة الهلال وأوراوا على أرضية ملعب استاد الملك فهد الدولي بالتعادل الإيجابي (1-1).

التشكيل المتوقع اليوم لكلا الفريقين

ويتوقع اليوم أن يلعب الهلال بالمجموعة التالية:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

عبدالله المعيوف. خط الدفاع: علي البليهي، جانغ هيون سوو، وسعود عبد الحميد، ومحمد البريك.

علي البليهي، جانغ هيون سوو، وسعود عبد الحميد، ومحمد البريك. خط الوسط: محمد كنو، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف.

محمد كنو، وسلمان الفرج، وعبدالله عطيف. خط الهجوم: ميشيل ديلجادو، و أوديون إيجالو، وموسى ماريغا.

وأما فريق أوراوا الياباني فتشكيله المتوقع هو:

حراسة المرمى: شوساكو سكورزا.

شوساكو سكورزا. خط الدفاع: أليكساندر شولتز، وهيوكي ساكاي، وتاكاهيرو آكيموتو، وماريوس هويبراتن.

أليكساندر شولتز، وهيوكي ساكاي، وتاكاهيرو آكيموتو، وماريوس هويبراتن. خط الوسط: توماكي أوكوبو، ويوشيو كويزومي، تاكاهيرو سيكيني، آتسوك لإيتو، وكين إياو.

توماكي أوكوبو، ويوشيو كويزومي، تاكاهيرو سيكيني، آتسوك لإيتو، وكين إياو. خط الهجوم: شينزو كوروكي.

موعد مباراة الهلال السعودي ضد أوراوا والقنوات الناقلة

ويأتي موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم، في تمام الساعة 1:00 ظهراً بتوقيت أبو ظبي، والساعة 12:00 بتوقيت مكة المكرمة، والقاهرة، وتذاع المباراة شاشة بي ان سبورت “AFC” اتش دي، والكأس 9، والرياضية السعودية، والكأس، والقطرية، ودبي الرياضية الآسيوية 1، وأبو ظبي الرياضية الآسيوية 1، و (SSC 1) و (SSC Extra 1).

يشار أنه قاد الهلال في العقد الأخير للمباراة النهائية في دوري أبطال آسيا، أربعة مدربين، وهم اليوناني رازفان لوشيسكو، وخوسيه جارديم، والروماني ريجيكامب، والأرجنتيني دياز، وإلى تقرير الإخبارية عن رحلة العشر سنوات الأخيرة.