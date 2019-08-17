تشكيل الهلال السوداني المتوقع أمام الوصل الإماراتي في كأس محمد السادس

تنتظر الهلال السوداني مقابلة هامة في ذهاب دور 32 من البطولة العربية للأندية الأبطال “كأس محمد السادس”، عندما يحل ضيفا على فريق الوصل الإماراتي بملعب زعبيل في دبي، يوم الثلاثاء الموافق 20 من شهر أغسطس 2019 الجاري، بعثة الهلال وصلت رسميا لمدينة دبي الجمعة، ولاقت حفاوة كبيرة واستقبال جماهيري غفير، وبدأ الهلال تدريباته على الملعب الفرعي لنادي الوصل بزعبيل تحت قيادة المدير الفني التونسي نبيل معلول.

تشكيل الهلال السوداني المتوقع لمباراة الوصل الإماراتي

نبيل معلول المدير الفني لنادي الهلال، درس نادي الوصل جيدا، وعرف نقاط القوة والضعف بالفريق وعلى تلك الدراسة سوف يضع التشكيلة الأساسية للهلال، وأسلوب اللعب المناسب، للتفوق على الوصل بالإمارات، تشكيلة الهلال السوداني المتوقعة هي:

يونس الطيب، حسين الجريف، عبد اللطيف بوي، السمؤال ميرغني، فارس عبدالله، نصر الدين الشغيل، أبو عاقلة عبدالله، نزار حامد، أطهر الطاهر، ولاء الدين موسى، وليد الشعلة.

ربما يشهد تشكيل الهلال هذا عدد من التعديلات البسيطة، هذا ومن المرتقب أن تذيع مباراة الهلال والوصل قناة فضائية مفتوحة، حيث تنقل بطولة كأس محمد السادس فضائيا قناة أبوظبي الرياضية، والتي ستكون الناقل الحصري لكل مباريات البطولة.