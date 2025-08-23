عاجل : تشكيل النصر امام الاهلى فى السوبر السعودى
أعلن الجهاز الفنى لنادى النصر السعودى عن تشكيلة فريقه التي ستواجه الأهلي بعد قليل فى نهائى كأس السوبر.
وعلى أرض استاد هونج كونج يلتقى الفريقان فى مباراة مثيرة ينتظرها الجمهور السعودى.
وجاء تشكيل النصر ضد الأهلي فى اللقاء الذي سينطلق فى الثالثة عصراً على النحو الاتى :
حراسة المرمى : بينتو ماثيوس.
خط الدفاع : أيمن يحيى – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل.
خط الوسط : مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – ويسلي .
خط الهجوم : جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – كينجسيلي كومان.