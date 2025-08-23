أخبار الرياضة

عاجل : تشكيل النصر امام الاهلى فى السوبر السعودى

أحمد المدبولي

أعلن الجهاز الفنى لنادى النصر السعودى عن تشكيلة فريقه التي ستواجه الأهلي بعد قليل فى نهائى كأس السوبر.

 

وعلى أرض استاد هونج كونج يلتقى الفريقان فى مباراة مثيرة ينتظرها الجمهور السعودى.

 

وجاء تشكيل النصر ضد الأهلي فى اللقاء الذي سينطلق فى الثالثة عصراً على النحو الاتى : 

 

حراسة المرمى : بينتو ماثيوس.

 

خط الدفاع : أيمن يحيى – إينيجو مارتينيز – محمد سيماكان – نواف بوشل.

 

خط الوسط : مارسيلو بروزوفيتش – عبدالله الخيبري – ويسلي .

 

خط الهجوم : جواو فيليكس – كريستيانو رونالدو – كينجسيلي كومان.

عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.


