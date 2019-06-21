تشكيل المنتخب المصرى استعداد لكاس الامم الافريقية2019…وانتهاء حيرة المكسيكى “خافيير اجيرى”

اقترب المدير الفنى للمنتخب المصرى الاستقرار على تشكيل المنتخب المصرى استعداد لمواجهة منتخب زمبابوي فى افتتاح بطولة الامم الافريقية 2019 التى سوف تقام اليوم فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة،قد اقترب المدير الفنى من الاستقرار على الدفع بالاعب محمد الشناوى فى حراسة المرمى بعد انتهاء الحيرة التى كانت تواجهة حيث تم مشاركة احمد الشناوى ومحمود جنش فى مبارة تنزانيا الودية وظهورهم بمستوى جيد كان له أثر الحيرة على المدير الفنى وخط الدفاع محمود علاء وأحمد حجازى حيث كان المدير الفنى فى حيرة من مشاركة باهر المحمدى بدلا من محمود علاء ولكن كل توقعات المحللون تقول أنه سيتم الدفع بالاعب محمود علاء بينما تنتهى حيرة المدير الفنى بالدفع بالاعب ايمن اشرف فى الباك الشمال بدلا من احمد ايمن منصور لاعب نادى بيراميدز واحمد المحمدى فى الباك اليمين وفى خط المنتصف محمد الننى وطارق حامد وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزجية ومحمد صلاح وفى الهجوم مروان محسن بدلا من احمد على لاعب المقاولون العرب .

آخر القاب منتخب مصر

يدخل منتخب مصر البطولة الإفريقية وفى رصيدة (7 القاب) آخر القاب المنتخب المصرى كانت ثلاث مرات متتالية عام 2006-2008-2010 واخر مواجهات المنتخب المصرى عام 2017 وصل المنتخب المصرى إلى نهائى البطولة الإفريقية فى الجابون حيث التقى المنتخب المصرى مع منتخب الكاميرون وخسر بهدف نظيف فى عصر المدير الفنى كوبر .

حكم مبارة الافتتاح بين مصر وزيمبابوى

الكاميروني آليون لإدارة صاحب ال36 عام حكما لافتتاح بطولة الامم الافريقية 2019 حيث نشر موقع الاتحاد الافريقى تعين الحكم الكاميرونى صاحب الخبرة الكبيرة فى إدارة مباريات الامم الافريقية حيث شارك الحكم الكاميرونى فى آخر أربع نسخ للبطولة الافريقية عام 2017-2015-2013-2012 وشارك أيضا فى بطولة كأس العالم 2014 التى أقيمت فى البرازيل، يعمل الحكم الكاميرونى ظابط بالقوات الجوية ويتميز بقوة الشخصية لذا تم اختيارة ل مبارة الافتتاح .

خمس لاعبين يستحقون المتابعة

1- الاعب المصرى محمد صلاح لاعب نادى ليفربول الانجليزى حقق الفرعون المصرى إنجاز رائعا بالفوز ببطولة دورى أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام هوتسبير وهداف الدورى الانجليزى عامين متتاليين وأفضل لاعب افريقى عامين متتاليين.

2- الاعب السنغالي ساديو مانى لاعب نادى ليفربول الانجليزى الذى فاز ببطولة دورى أبطال أوروبا وهداف الدورى الانجليزى مشاركة مع محمد صلاح ب 22 هدف

3-الاعب الجزائري رياض محرز لاعب نادى مانشستر ستى الفائز ببطولة الدورى الانجليزى 2019

4- الاعب حكيم زياش الاعب المغربي لاعب نادى أياكس أمستردام الهولندي الفائز بالدورى والكأس الهولندي.

5-كاليدو كوليبالى الاعب السنغالى لاعب نادى نابولي الإيطالي من أفضل مدافعى القارة السمراء.

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