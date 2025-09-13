تشكيل المصرى فى مباراة الزمالك، عاجل

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري البورسعيدي عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة الزمالك المقرر انطلاقها بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

ويستضيف ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية اللقاء المرتقب بين الفريقين، في إطار سعي كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وجاء تشكيل المصري البورسعيدي على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: كريم العراقي – باهر المحمدي – محمد هاشم – عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود حمادة – أحمد علي عامر

خط الهجوم: عبد الرحيم دغموم – منذر طمين – صلاح محسن

ويدخل الفريق البورسعيدي المباراة بطموحات كبيرة لمواصلة انطلاقته المميزة في المسابقة.