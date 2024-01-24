تشكيل الشباب السعودي ضد روما اليوم 24-1-2024 في لقاء اليوبيل الماسي

تعرف على التشكيل الرسمي لنادي الشباب السعودي في مباراة اليوم الأربعاء 24-1-2024 أمام روما الإيطالي، في مباراة اليوبيل الماسي.

مباراة اليوبيل الماسي بين الشباب وروما

وسبق أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة في موسم الرياض بين الشباب وروما الإيطالي.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها: “جمهور نادي الشباب، شيخ الأندية، في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي، بمباراة مع نادي روما الإيطالي، بالتوفيق إن شاء الله”.

تشكيل الشباب السعودي الرسمي ضد روما الإيطالي

حراسة المرمى: محمد العبسي.

خط الدفاع: متعب الحربي،إياغو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي.

خط الوسط: عوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبه.

في الهجوم: هتان باهبري، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو.