تشكيل الشباب السعودي ضد روما اليوم 24-1-2024 في لقاء اليوبيل الماسي
تعرف على التشكيل الرسمي لنادي الشباب السعودي في مباراة اليوم الأربعاء 24-1-2024 أمام روما الإيطالي، في مباراة اليوبيل الماسي.
وسبق أن أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، عن إقامة مباراة في موسم الرياض بين الشباب وروما الإيطالي.
ونشر آل الشيخ عبر حسابه على منصة “إكس” تغريدة جاء فيها: “جمهور نادي الشباب، شيخ الأندية، في موسم الرياض هناك احتفالية باليوبيل الماسي للنادي، بمباراة مع نادي روما الإيطالي، بالتوفيق إن شاء الله”.
تشكيل الشباب السعودي الرسمي ضد روما الإيطالي
حراسة المرمى: محمد العبسي.
خط الدفاع: متعب الحربي،إياغو سانتوس، نادر الشراري، حمد اليامي.
خط الوسط: عوستافو كويلار، حسين القحطاني، ماجد كنبه.
في الهجوم: هتان باهبري، نواف الصعدي، يانيك كاراسكو.
برنامج اليوبيل الماسي لنادي الشباب 24-1-2024
اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي هو احتفال بالذكرى الـ 75 لتأسيس النادي، والذي تأسس في 24 يناير 1947.
برنامج احتفالات اليوبيل الماسي لنادي الشباب
تشمل احتفالات اليوبيل الماسي لنادي الشباب السعودي مجموعة من الفعاليات والنشاطات، أبرزها:
- مباراة ودية بين نادي الشباب السعودي ونادي روما الإيطالي، أقيمت في 24 يناير 2024 على ملعب “الأول بارك” في الرياض، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.
- حفل افتتاحي، أقيم في 24 يناير 2024 في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات والمعارض في الرياض، شارك فيه عدد من الشخصيات البارزة في عالم الرياضة والسياسة والمجتمع.
- معرض تاريخي، يعرض تاريخ النادي منذ تأسيسه وحتى اليوم، ويضم صورًا ومخطوطات ووثائق توثّق مسيرة النادي الحافلة بالإنجازات.
- مسابقات رياضية، تشمل كرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة والألعاب الإلكترونية، تستهدف جميع الفئات العمرية.
- أنشطة اجتماعية، تشمل فعاليات ثقافية وفنية واجتماعية، تستهدف نشر الوعي وتعزيز القيم الإنسانية.