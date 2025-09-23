أخبار الرياضة

عاجل : تشكيل الزمالك اليوم امام الجونة

أحمد المدبولي

أعلن البلجيكى يانيك فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك عن تشكيلة فريقه التى ستواجة الجونة بعد قليل.

 

يلتقى بعد قليل نادى الزمالك مع نادى الجونة فى مباراة من مباريات الدورى المصرى الممتاز.

 

وضمن منافسات الاسبوع الثامن يلتقى الفريقان فى لقاء يطمح الزمالك فى تحقيق الفوز به لمواصلة الصدارة.

 

اللقاء سيقام فى الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسيذاع على قناة أون سبورت 1 بتعليق المعلق محمود أبو الركب.

 

وجاء تشكيل الزمالك الذي سيواجه الجونة بعد قليل على النحو الاتى : 

محمد صبحى فى حراسة المرمى.

وفي خط الدفاع كل من، أحمد فتوح وحسام عبد المجيد ومحمد اسماعيل وصلاح مصدق.

وفي خط الوسط كل من، نبيل عماد دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد

وفي الهجوم، أدم كايد وعبد الحميد معالي، ورأس حربة وحيد، عدى الدباغ

 

