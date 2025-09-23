تشكيل الزمالك اليوم المتوقع امام الجونة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة قوية أمام نظيره الجونة، في الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يعتمد البلجيكي يانيك فيريرا، المدير الفني للفريق الأبيض، على تشكيلته الأساسية في اللقاء، حيث استقر على الدفع بعدد من العناصر المميزة من أجل تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع: صلاح الدين مصدق * حسام عبد المجيد * محمد إسماعيل * أحمد فتوح

خط الوسط : نبيل دونجا * عبد الله السعيد * ناصر ماهر.

خط الهجوم : عبد الحميد معالي * شيكوبانزا * عدي الدباغ.