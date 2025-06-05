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تشكيل الزمالك المتوقع امام بيراميدز

أحمد المدبولي

استقر أيمن الرمادي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، علي ملامح التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الخميس، في نهائي بطولة كأس مصر.

 

ويصطدم الزمالك ببيراميدز على ملعب استاد القاهرة الدولي، في مواجهة مرتقبة تنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

 

ويسعى الزمالك لحصد لقب الكأس وإنقاذ موسمه المحلي، بعد الخروج من كأس الكونفدرالية وكأس الرابطة، بالإضافة إلى الاكتفاء بالمركز الثالث في جدول الدوري.

 

ومن المنتظر ان يخوض الزمالك لقاء اليوم بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد صبحى

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي الونش – حسام عبد المجيد – عمر جابر

خط الوسط: نبيل عماد “دونجا” – عبد الله السعيد – محمد شحاتة – مصطفى شلبي – سيف جعفر أو ناصر ماهر

الهجوم: سيف الدين الجزيري


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عن الكاتب:
أحمد المدبولي

أنا شاب مصري أهوى مهنة الصحافة والكتابة وتأليف الكتب والروايات، اعمل في مهنة الصحافة منذ ستة سنوات، من خلال العديد من المواقع العامة ومواقع مشاركة الأرباح.
كتبت في غالبية المواضيع، في الرياضة والفن وأخبار الدول من بينها أخبار السعودية، وأيضا الدين وشتى المجالات.

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