تشكيل الاتحاد أمام الطائي في دوري روشن السعودي 2024 الجولة 19 والقنوات الناقلة

عشاق المتعة والإثارة أنتم على موعد مع مباراة الاتحاد والطائي الجولة 19 من دوري روشن السعودي 2024، وهي مباراة مؤجلة بين الفريقين، بعد عودة الدوري مجددا بعد فترة التوقف؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولة أمم آسيا لكرة القدم 2024 في قطر، بعد خروج المنتخب السعودي من البطولة بركلات الترجيح أمام المنتخب الكوري الجنوبي في الدور ثمن النهائي.

موعد مباراة الاتحاد والطائي

تنطلق مباراة كرة القدم بين الاتحاد والطائي في الجولة 19 من بطولة دوري روشن السعودي 2024 في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي، وتقام المباراة على ملعب الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي.

القنوات الناقلة للمباراة

من الأمور الهامة، والتي يبحث عنها الكثير من المشجعين في جميع البلدان العربية من المهتمين بمتابعة دوري روشن 2024، والذي يعتبر أحد أهم الدوريات العربية والعالمية، خاصة بعد استقطاب عدد كبير من نجوم كرة القدم في العالم، ومن المباريات التي تحظى باهتمام كبير اليوم في الجولة 19 من دوري روشن هي مباراة الاتحاد والطائي في الجولة 19، والتي تنقل حصرياً من خلال مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، ويمكنكم متابعة المباراة من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تشكيل الاتحاد أمام الطائي

يرغب الملايين من محبي وعشاق الاتحاد السعودي لمعرفة التشكيل المتوقع أمام الطائي، وقد استقر المدرب على التشكيل التالي:

حراسة المرمى: مارسيلو جروهي.

خط الدفاع: حسن كادش – مد الله العليان – أحمد حجازي – تركي الجعدي.

وفي الوسط: فيصل الغامدي – نجولو كانتي – فابينيو – تركي الجعدي.

في الهجوم: رومارينيو – صالح العمري – عبدالرزاق حمد الله.

ويحتل الاتحاد المركز السابع في جدول الترتيب في دوري روشن 2024 برصيد 28 نقطة.