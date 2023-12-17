تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية 2023 ضد فلومينينسي البرازيلي

يبحث مشجعي النادي الأهلي عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية ضد فلومينينسي البرازيلي، الأهلي يواجه فريق فلومينينسي في إطار الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي تقام في السعودية.

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي

ستقام مباراة النادي الأهلي و نادي فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية، يوم الاثنين الموافق 18 ديسمبر في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

من المقرر أن تقام المباراة على ملعب “الملك عبد الله الدولي”.

تشكيل الأهلي ضد فلومينينسي

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي مباراة فريق فلومينينسي بالقوة الكاملة للفريق الأحمر، راغباً في الانتصار والتأهل لنهائي كأس العالم.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: مروان عطية، كوكا، أمام عاشور.

لاعبي الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي

تعتبر قناة SSC السعودية هي الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم للأندية في المنطقة العربية، وسيتم نقل مباراة النادي الأهلي و فلومينينسي عبر قناة SSC 1.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

تأهل النادي الأهلي للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية موسم 2023 بعد أن حقق الانتصار على فريق الاتحاد السعودي.

النادي الاهلي انتصر على نادي الاتحاد السعودي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت يوم الجمعة الماضي.

أحرز أهداف النادي الاهلي كل من، علي معلول وحسين الشحات وأمام عاشور.

في حال نجح النادي الأهلي في الانتصار على فريق فلومينينسي البرازيلي وتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية، فسيكون هذا هو التأهل الأول في تاريخ النادي الأهلي لنهائي كأس العالم للأندية.

ويعتبر النادي الأهلي هو النادي الاكثر مشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، وكما أن لاعب الفريق الأحمر “حسين الشحات” هو أكثر من لعب مباريات في تاريخ كأس العالم للأندية.