تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

يبحث مشجعي النادي الأهلي عن تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة أوراوا الياباني في بطولة كأس العالم للأندية، الأهلي سيواجه نادي أوراوا الياباني في مباراة لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال الأندية.

موعد مباراة الأهلي ضد أوراوا

ستقام مباراة النادي الأهلي المصري ضد فريق أوراوا الياباني في إطار منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تقام في السعودية.

ستلعب مباراة الأهلي وأوراوا يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وأوراوا على ملعب الملك عبد الله الفيصل.

تشكيل الأهلي لمباراة أوراوا الياباني

من المتوقع أن يبدأ المدرب السويسري مارسيل كولر بالقوة الكاملة للفريق الأحمر راغباً في تحقيق الانتصار، وسيكون تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

خط الوسط: كوكا، أمام عاشور، مروان عطية.

الهجوم: حسين الشحات، كهربا، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأوراوا

تعتبر قناة SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لبطولة كأس العالم للأندية موسم 2023، وسيتم نقل مباراة النادي الأهلي ضد فريق أوراوا الياباني يوم الجمعة عبر قناة SSC 1 بتعليق مدحت شلبي.