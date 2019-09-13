تشكيل الأهلي المتوقع أمام نادي كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا وموعد المباراة والقنوات الناقلة

يخوض النادي الأهلي يوم غداً السبت الموافق 14 سبتمبر 2019 مباراته الأولي مع مديره الفني الجديد السويسري فايلر، حيث يلتقي النادي الأهلي مع نادي كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في دور ال 32 من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، فى إطار مشواره الأفريقي نحو الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا تلك البطولة التي غابت عن النادي الأهلي خلال الأعوام الماضية.







واستعداداً لتلك المباراة الهامة قام المدير الفني الجديد للنادي الأهلي بعقد عدة محاضرات مع لاعبي النادي الأهلي، وطالب كل لاعب من لاعبي النادي الأهلي بحفظ مهامه المنوط بها، حيث تعد تلك المباراة هي المباراة الأولي للسويسري فايلر مع النادي الأهلي ويسعى فى تلك المباراة إلى اكتشاف طاقات لاعبيه.

موعد مباراة الأهلي ضد كانو سبورت والقنوات الناقلة لها:-



80

80

تقام مباراة النادي الأهلى وفريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية فى دور ال 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا السبت 14 سبتمبر 2019 فى تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تقوم قناة أون سبورت ON SPORT بنقل أحداث المباراة على الهواء مباشرة، وكذلك الاستوديو التحليلي قبل المباراة وبعد المباراة.

التشكل المتوقع للنادي الأهلي أمام نادي كانو سبورت الغيني:-

تعد تلك المباراة هي المباراة الأولي للمدير الفني الجديد للنادي الأهلي فايلر ولهذا فإن تلك المباراة هامة لكل لاعبي النادي الأهلي لأنها سوف تسهم فى اكتشاف المدير الفني له والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فريق كانو سبورت هو :-

محمد الشناوي فى حراسة المرامي، يلعب أمام فى الدفاع أيمن أشرف وياسر إبراهيم، خط الوسط عمرو السولية وحمدى فتحي ومحمد هاني وعلى معلول، وفى الهجوم صالح جمعة وحسين الشحات ورمضان صبحي ووليد أزارو .