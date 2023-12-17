تشكيل الأهلي المتوقع أمام فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة

يتابع العديد من عشاق الدائرة المستديرة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي في كأس العالم للأندية، والتي من المقرر إقامتها غداً الاثنين وسط حالة كبيرة من الترقب من جميع عشاق المارد الأحمر، وذلك بعد تأهله إلى نصف النهائي عقب الفوز على فريق نادي اتحاد جدة، في مباراة قوية انتهت بفوز الأهلي المصري بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد وسط فرحة عارمة من جماهيره الكبيرة.

إمام عاشور وعلي معلول في مباراة اتحاد جدة - مصدر الصورة: اليوم السابع

موعد مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي

نجح النادي الأهلي في الفوز بمباراة اتحاد جدة، والتي تم إقامتها على ملعب “الجوهرة المشعة”، بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية مساء يوم الجمعة الماضية في ربع نهائي مونديال العالم، ومن المتوقع أن يكون تشكيل المارد الأحمر هو نفس تشكيل المباراة الماضية:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في الدفاع: محمد هاني، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، علي معلول.

في خط الوسط: مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، إمام عاشور في الوسط.

في الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، محمود عبد المنعم كهربا.

من المقرر إقامة مباراة الأهلي ضد فلومينينسي البرازيلي غداً الاثنين الموافق 18 ديسمبر 2023، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والإمارات العربية.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباراة الأهلى وفلوميينيسى البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في بطولة كأس العالم للأندية عبر قناة SSC HD Sports فى نصف نهائي مونديال العالم، كل التوفيق للمارد الأحمر بالفوز في تلك المباراة الهامة والصعود للنهائي.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي المصري يُشارك في بطولة العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخ البطولة العالمية التي تُقام للمرة العشرين، حيث يُعد ثاني أكثر الأندية في العالم مشاركة في البطولة بعد نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي المتصدر القائمة بـ11 مشاركة، ولعب النادي الأهلي المصري اثنين وعشرين مباراة وهو أكثر الفرق لعباً في بطولة مونديال الأندية، يليه نادي أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثماني عشرة مباراة.

يحظى النادي الأهلي بشعبية كبيرة في العديد من الدول العربية، وذلك لما يحققه من إنجازات كبيرة في الدائرة المستديرة في العديد من البطولات العربية والعالمية، وعلى الرغم من توقع العديد من الخبراء بفوز فريق الاتحاد السعودي بسبب وجود كوكبة كروية ضمن لاعبيه أبرزهم “كريم بنزيمه”، إلا أن المارد الأحمر استطاع التغلب عليه في عقر داره بمدينة جدة، بنتيجة كبيرة تفوق كل التوقعات التي تمت قبل المباراة.

يسعى المدير الفني إلى تجهيز جميع لاعبيه خلال الساعات القادمة، وذلك من أجل المواجهة القوية أمام الفريق البرازيلي أملاً في تحقيق نتيجة ايجابية والفوز باللقاء والصعود للمباراة النهائية، وذلك من أجل اسعاد جميع الجماهير العربية عامة وجماهير المارد الأحمر خاصة، ومن المتوقع أن يحتشد العديد من الجماهير السعودية والمصرية لتشجيع الفريق المصري لدعم اللاعبين، من أجل أداء مباراة قوية تليق بالكرة المصرية والعربية، أمام الفريق البرازيلي الذي يمتلك لاعبين مميزين للغاية.