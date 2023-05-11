تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

يواجه النادي الأهلي فريق الترجي غداً الجمعة على ملعب رادس في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، على أن تكون مباراة العودة في القاهرة، ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه لتسهيل مهمته في لقاء العودة، وفي الجانب الآخر يسعى الترجي لتحقيق الفوز على ملعبه وأمام جمهوره للصعود إلى النهائي وتحقيق البطولة الغائبة منذ سنوات، كان الأهلي قد تأهل إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز على فريق الرجاء المغربي في القاهرة بهدفين دون مقابل واقتناص التعادل معه في مركب محمد الخامس بالمغرب، على الجانب المقابل تمكن الترجي من العبور لنصف النهائي من خلال بوابة شبيبة القبائل الجزائري بالفوز عليه بمجموع المباراتين بهدفين لهدف.

موعد مباراة الأهلي والترجي:

تُقام مباراة الأهلي والترجي على ملعب رادس يوم الجمعة 12-5-2023، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية وقطر وفلسطين، بينما تقام المباراة في الثامنة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة:

أعلنت عدد من المصادر عن وجود عدد كبير من المفاجآت في تشكيل مارسيل كولر مدرب الأهلي في المباراة ومن المتوقع أن يبدأ الفريق بتشكيل مكون من.

في حراسة المرمي: محمد الشناوي.

في الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، أحمد قندوسي.

في الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، بيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي:

يتم نقل مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية، وبالتحديد عبر قناة BEIN SPORTS 4 HD، كما أعلنت أيضاً BEIN عن تعيين المعلق الليبي المميز للتعليق على أحداث المباراة.