تشكيل الأهلي المتوقع أمام أوراوا الياباني في كأس العالم للأندية 2023

يستعد النادي الأهلي لخوض مباراة فاصلة هامة في مشواره ببطولة كأس العالم للأندية نسخة 2023، لتصبح المحطة الأخيرة أمام أوراوا الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث بعد هزيمته أمام فلومينينسي البرازيلي بالدور نصف النهائي.

ويرغب المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، حفظ ماء الوجه والفوز في تلك المباراة الصعبة لحصد الميدالية البرونزية بعدما كان على بُعد خطوات من التأهل لنهائي المونديال.

موعد مباراة الأهلي وأوراوا الياباني

السويسري مارسيل كولر_ مصدر الصورة CAF

تنطلق ضربة بداية مباراة تحديد المركز الثالث بكأس العالم للأندية بين الأهلي ونظيره الياباني أوراوا يوم الجمعة المقبل الموافق الثاني والعشرين من شهر ديسمبر الجاري في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، وتنقل أحداثها شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية -الناقل الحصري لمونديال الأندية 2023-.

ويدرس في الوقت الحالي المدرب السويسري كولر، التشكيل الأمثل للقلعة الحمراء للدفع به في المباراة المرتقبة أمام أوراوا الياباني، في ظل غياب أنتوني موديست مهاجم الفريق لحصوله على كارت أحمر أمام اتحاد جدة السعودي في أولى مبارياته بالبطولة هذا العام.

ومن المتوقع أن يأتي تشكيل الأهلي في تلك المباراة النارية كالآتي: