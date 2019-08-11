تشكيل الأهلي أمام اطلع برة في دوري أبطال أفريقيا.. الشناوي احتياطيا

يدخل النادي الأهلي مساء اليوم الأحد (أول أيام عيد الأضحى المبارك) أولى مبارياته في المنافسة على لقب دوري أبطال أفريقيا موسم 2019/2020، عندما يواجه بطل جنوب السودان “اطلع برة” باستاد برج العرب في مدينة الإسكندرية، وننشر لكم التشكيل الرسمي للنادي الأهلي أمام اطلع بره اليوم، بعد إعلانه رسميا من قبل المدير الفني للنادي الأهلي مارتن لاسارتي.

تشيكل الأهلي أمام اطلع برة اليوم

أعلن الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق، تشكيل الفريق الرسمي للقاء اليوم أمام فريق اطلع برة في ذهاب دور الـ64 لدوري أبطال أفريقيا.

ويستضيف ملعب برج العرب بالإسكندرية مباراة الأهلي واطلع برة، والمقرر إقامتها في السابعة مساء اليوم الأحد.

وفضّل مارتن لاسارتي إراحة حارس الفريق الأساسي محمد الشناوي من بداية اللقاء، والدفع بعلي لطفي في مركز حراسة المرمى أمام فريق اطلع برة، ووليد أزارو في خط الهجوم.

واستقر مارتن لاسارتي على عدم الدفع بالصفقات الجديدة التي أبرمها الفريق في موسم الانتقالات الصيفية الجاري منذ بداية اللقاء وعلى رأسهم أليو ديانج، والقادم من الإسماعيلي محمود متولي، ولاعب بيراميدز السابق مجدي أفشة وعاد أحمد الشيخ إلى قائمة الفريق على مقاعد البدلاء.

ويبدأ لاسارتي المباراة بتشكيل مكون من علي لطفي فر مركز حراسة المرمى، ومحمد هاني كظهير أيمن، وأيمن أشرف، ورامي ربيعة قلبي دفاع، وعلي معلول كظهير أيسر.

وفي خط الوسط يتواجد عمرو السولية بجانب حمدي فتحي، أمامهم في الوسط الهجومي حسين الشحات، وصالح جمعة، رمضان صبحي، ووليد أزارو وحيدا في الهجوم.

ويجلس على دكة الاحتياط في النادي الأهلي كلا من: محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وجيرالدو، وأحمد فتحي، وحسام عاشور، وجونيور أجايي، وأحمد الشيخ.

وتأهل النادي الأهلي إلى النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز بالدوري المصري الموسم الماضي، وتأهل معه من مصر نادي الزمالك صاحب المركز الثاني الذي يقابل ديكاداها الصومالي نهاية الأسبوع.

يذكر أن النادي الأهلي هو صاحب أكبر عدد من ألقاب دوري أبطال أفريقيا حيث حصل عليها في ثمان نسخ كان آخرها 2013.