عاجل : تشكيل أهلى جدة أمام النصر فى نهائى كأس السوبر السعودى
أعلن الجهاز الفنى لنادى أهلى جدة السعودى عن تشكيلة فريقه التي ستواجه النصر بعد قليل فى نهائى كأس السوبر.
وعلى أرض استاد هونج كونج يلتقى الفريقان فى مباراة مثيرة ينتظرها الجمهور السعودى.
وجاء تشكيل الاهلى ضد النصر فى اللقاء الذي سينطلق فى الثالثة عصراً على النحو الاتى :
حراسة المرمى : إدوارد ميندي
خط الدفاع : ماتيو دامس، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي
خط الوسط : إنزو ميلوت، فرانك كيسيه، رياض محرز.
خط الهجوم : جالينو، فراس البريكان، إيفان توني.