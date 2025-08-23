عاجل : تشكيل أرسنال ضد ليدز يونايتد

أعلن الإسباني ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيل الأساسي الذي سيخوض به مواجهة ليدز يونايتد.

اللقاء المقرر إقامته مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “الإمارات”، حيث يسعى المدفعجية لتحقيق الفوز الثاني على التوالي ومواصلة انطلاقة قوية في البريميرليج.

وجاء التشكيل على النحو التالي:



في حراسة المرمى: ديفيد رايا.



خط الدفاع: جورين تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالايس، ريكاردو كالافيوري.



خط الوسط: مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس، مارتن أوديجارد.



خط الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، نوني مودويكي.

أما مقاعد البدلاء فضمت: أريزابالاجا، لويس سكيلي، موسكيرا، كيويور، ميرينو، نوانيري، دومان، مارتينيلي، وتروسارد.