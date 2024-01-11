تشكيلة نجوم فانتزي دوري روشن السعودي خلال الجولات الماضية “كريستيانو رونالدو يزين التشكيل” 

قامت الصفحة الرسمية لرابطة دوري روشن السعودي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بالإعلان عن قائمة التشكيلة المثالية لأكثر الفرق جمعًا للنقاط خلال منافسات دوري روشن السعودي هذا الموسم حتى الآن.

النجم البرتغالي رونالدو-مصدر الصورة: موقع سكاي نيوز

وقد شهدت تلك القائمة على تواجد 4 نجوم من فريقي الهلال والأهلي ولاعب واحد من كلًا من “النصر والرائد وضمك”.

وتواجد في حراسة المرمي نجم نادي الأهلي السعودي “إدوارد ميندي” بعد الأداء المميز الذي يقدمه الحارس وتصديه لعدد كبير من الفرص المؤكدة خلال منافسات البطولة، حيث تمكن الحارس ميندي من جمع 47 نقطة في فانتازي دوري روشن.

أما في خط الدفاع فيتواجد عدد 2 لاعب من نادي الهلال وهما “البريك وعبد الحميد” اللذين تألقا بشكل لافت هذا الموسم وساعد الفريق في الخروج بشباك نظيفة خلال عدد كبير من النقاط، وكانوا العامل الأكبر في عدم إستقبال شباك الفريق سوى 9 أهداف فقط خلال 19 مباراة بمنافسات بطولة دوري روشن السعودي حتى الآن، حيث تمكن النجم عبد الحميد من جمع 48 نقطة، بينما جميع اللاعب “البريك” 42 نقطة.

ويتواجد كذلك ضمن تلك التشكيلة في خط الدفاع نجم نادي الأهلي “إيبانيز” والذي تمكن من جمع 42 نقطة في فانتازي الدوري السعودي بعد تألق اللاعب مع الفريق خلال جولات البطولة هذا الموسم، وهو ما جعل الأهلي يتواجد في المركز الثالث حتى الآن بمنافسات البطولة.

تشكيلة نجوم #فانتزي_دوري_روشن 😍 أكثر اللاعبين جمعاً للنقاط خلال الجولات الماضية 🔥🔥 أي لاعب منهم يتواجد بتشكيلتك ؟👀#يلا_نلعب pic.twitter.com/WQDOUDdpaS — فانتزي دوري روشن 🇸🇦 (@SPLfantasy) January 6, 2024

أما في خط الوسط نجمي نادي الأهلي السعودي “فيجا وكيسيه” واللذين قدما موسمًا مميزًا للغاية حتى الآن بعد مرور 19 جولة من منافسات البطولة، حيث جمع اللاعب كيسيه 44 نقطة في الفانتازي، بينما جمع زميله فيجا 43 نقطة.

كما يوجد في خط الوسط للتشكيلة المثالية أيضًا النجم سافيتش “لاعب الهلال” بعد أن جمع 54 نقطة، فيما تواجد لاعب نادي الرائد “محمد فوزير” والذي يقدم مستويات رائعة بمنافسات البطولة جعلته يتمكن من جمع 40 نقطة في الفانتازي.

في التشكيلة المثالية للفانتازي بخط الهجوم يتواجد نجم نادي ضمك “جورج كيفين نكودو” بعد أن جمع 67 نقطة بعد أن تمكن من إحراز 14 هدف، ويتواجد مهاجم نادي الهلال السعودي المتألق “ألكسندر ميتروفيتش” برصيد 61 نقطة بعد أن تمكن من إحراز 17 هدف.

النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يزين قائمة فانتازي دوري روشن السعودي لخط الهجوم، بعد الأداء المميز الذي قدمه رفقة نادي النصر السعودي وتصدره لجدول هدافين البطولة حتى الآن بعد 19 جولة، حيث تمكن من إحراز 20 هدفًا، ليتمكن النجم الأسطوري من جمع 55 نقطة بالفانتازيا.

يذكر أن منافسات دوري روشن السعودي متوقفة في الحالي وذلك بسبب مشاركة المنتخب السعودي في منافسات بطولة كأس آسيا والتي ستقام في قطر، حيث يطمح الأخضر السعودي في تقديم مستويات متميزة خلال تلك المنافسات ومحاولة التتويج باللقب من أجل إسعاد جميع الشعب السعودي، إلا أن المنافسات ستكون صعبة في ظل تواجد عدد كبير من المنتخبات القوية وعلى رأسهم المنتخب الياباني والمنتخب الاسترالي.