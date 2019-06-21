تشكيلة منتخب مصر أمام منتخب زيمبابوي اليوم

إلى كل عشاق ومتابعي منتخب الفراعنة المصريين، اليوم سوف تُقام المباراة الافتتاحية في بطولة كأس الأمم الأفريقية، في إستاد القاهرة الدولي بين منتخبي مصر وزيمبابوي في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم، ولكي تسير الأمور بسلام قبل وبعد المباراة، فقد وضعت وزارة الداخلية المصرية بالتعاون مع الجهات المعنية القائمة على البطولة، خطة أمنية للحفاظ على الانضباط المتكامل وأمن وسلامة الجماهير المصرية والضيوف الكرام، تعرف على اهم الشروط والمحظورات التي حظرتها وزارة الداخلية من هنا( أهم شروط دخول إستاد القاهرة الدولي ).

لم يتبق إلا القليل عن بدأ مباراة منتخب مصر ضد منتخب زيمبابوي، والآن لنتعرف سوياً على تشكيلة الفراعنة في مواجهة زيمبابوي اليوم في إستاد القاهرة الدولي، بقيادة المدرب المكسيكي خافيير أغيري، البديل للمدرب السابق هيكتور كوبر الذي كان يعتمد على الخطة الدفاعية في المقام الأول للمنتخب المصري، بينما المدرب المكسيكي خافيير أغيري يعتمد في خطته على الهجوم طبقاً لتشكيلة الفريق اليوم.

في حراسة المرمى اللاعب (محمد الشناوي ) حارس مرمى النادي الأهلي المصري.

أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أحمد أيمن منصور.

طارق حامد ومحمد إلنني.

محمود تري زيجيه، عبد الله السعيد،ونجم نادي ليفربول العالمي محمد صلاح

مروان محسن.

يسعى منتخب الفراعنة إلى تحقيق اللقب الثامن للبطولة، بعد أن خالفه الحظ في مباراة النهائي أمام الكاميرون في البطولة الماضية، والآن المنتخب سوف يبذل قصارى جهده لكي يرسم البهجة على وجوه المصريين مثلما تعودنا في البطولات السبع السابقة.

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